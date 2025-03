[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gatta: “Ho ricevuto rassicurazioni dal Ministro dell’Interno”

Al termine del “Question Time” tenutosi poco fa a Montecitorio, ho rappresentato al Ministro Piantedosi, attento e sensibile al tema della sicurezza e dell’ordine pubblico, il tema della chiusura del Reparto di Prevenzione Crimine.

Il Ministro mi ha rasserenato, negando che possa esservi un depotenziamento dell’attività di polizia sul territorio, che invece intende rafforzare.

Tanto per dovere di informazione a tutti voi che, come me, vivete le ansie di questa martoriata terra di Capitanata!