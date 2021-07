Gargano Arte Festival, a San Menaio anche Enrico Brignano. Dal 2 agosto al 6 settembre 2021 spettacoli in riva al mare

Arte, teatro, musica, libri, spettacolo. L’estate di San Menaio anche quest’anno sarà ricca di eventi con la rassegna Gargano Arte Festival, organizzata dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella in collaborazione con il Comune di Vico del Gargano, Ferrovie del Gargano e Sicme Energy & Gas.

Dal 2 agosto al 6 settembre sul piazzale delle Ferrovie del Gargano ben cinque serate evento all’insegna della cultura e dello spettacolo. Si inizia lunedì 2 agosto alle 21,30 con “Sandro”, un monologo dell’attore bolognese Andrea Santonastaso per raccontare l’amatissimo presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Si prosegue lunedì 9 agosto con la presentazione del libro “Lettere dal Fronte” a cura della docente Leonarda Crisetti con la partecipazione di Menuccia Fontana e Domenico Sergio Antonacci.

Letteratura protagonista anche venerdì 20 agosto sempre alle 21,30 e sempre sul piazzale delle Ferrovie del Gargano, per la presentazione del libro “Dalida. Andarsene sognando” dello scrittore foggiano Tony Di Corcia.

Giovedì 26 agosto sarà la volta del teatro per bambini con la magia dei burattini della Toka Animation con lo spettacolo delle bolle di sapone.

A chiudere il cartellone degli eventi lunedì 6 settembre sarà la serata incontro con Enrico Brignano che sarà intervistato dal giornalista Sky e direttore artistico del Gargano Arte Festival, Stefano Meloccaro.

“Con questa iniziativa – commentano Bruno Granieri e Luigi Damiani della Pro Loco di San Menaio e Calenella – vogliamo creare una valida alternativa al classico turismo balneare, regalando ai nostri ospiti ma anche ai numerosi residenti, alcuni momenti di svago e di cultura. Il tutto nel segno della “ripartenza”, la parola più bella tra quelle utilizzate ultimamente in questi tempi contrassegnati dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Parola carica di speranza ed aspettative, ma anche di responsabilità a cui non possiamo sottrarci. Abbiamo bisogno di allontanare disagi e paure compiendo i primi passi verso una nuova normalità”.

