Gara 2 finale playoff basker Dr1: il Mesagne vince e porta la Tucson Angel a gara 3

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GARA 2 FINALE PLAYOFF BASKET DR1: IL MESAGNE VINCE E PORTA LA TUCSON ANGEL A GARA 3

Nulla da fare per la Angel Manfredonia sul parquet di Mesagne nella seconda finale playoff. I padroni di casa davanti al proprio pubblico fanno loro la partita. Alla fine, il tabellone segna 69-56.

Un risultato che lascia davvero l’amaro in bocca perché i ragazzi di coach Carbone, dopo aver tenuto testa per 3/4 di gara, hanno mollato nell’ultima frazione dove sono mancati in attacco.

Forse la stanchezza o anche la tensione per una gara così importante hanno influito sulla performance di alcuni giocatori che all’andata hanno sfoderato una prestazione maiuscola.

I brindisini si sono dimostrati, lo si sapeva dall’inizio, squadra compatta e fisica con la giusta esperienza, caratteristiche che pesano in incontri come questi.

Una sconfitta che non deve lasciare il segno, anzi deve essere uno stimolo a fare meglio ed a generare quella “cattiveria agonistica” che farà, ne siamo certi, la differenza nella prossima ed ultima gara della stagione.

Ora testa e concentrazione a domenica 11 maggio ore 19, ultimo atto con gara 3 al Paladante per conoscere chi sarà promossa in serie C.

TABELLINI

MENS SANA MESAGNE

Martinelli, Dellegrottaglie, Rollo 12, Potì, Pazzarelli 21, Brunetti 10, Panico, Colucci 9, Gigli 5, Ciccarese 10, Liace 2. All.re: Romano.

TUCSON MANFREDONIA

Bottalico, Ba 1, Carmone 4, Basta, Totaro 8, Vuovolo 5, Ciociola A, Chiappinelli 6, Alvisi 15, Grasso 16, Ciociola F. 1, Manfredi. All.re: Carbone.

Parziali: 14-11, 30,29, 43-42, 69-56