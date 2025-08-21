Gaia parla dopo i concerti annullati: “Mi sto riprendendo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gaia Gozzi ha rassicurato i suoi fan attraverso i social, spiegando il motivo dell’annullamento di una delle date del suo tour estivo. La cantautrice italo-brasiliana ha rivelato di essersi sentita male a causa di una “fastidiosa otite” che le ha impedito di viaggiare in aereo. Questo problema di salute l’ha costretta a cancellare il concerto del 19 agosto a Gonnesa, in Sardegna.

Gaia fa chiarezza sulle sue condizioni di salute

“Non ho nulla di grave” ha precisato Gaia, ringraziando i fan per l’affetto e i numerosi messaggi ricevuti. Ha aggiunto che, pur non potendo volare, ha deciso di mantenere tutte le altre date del tour che può raggiungere in macchina. La cantante ha promesso di recuperare la tappa sarda appena si sarà ripresa del tutto. La sua musica tornerà presto a risuonare in giro per l’Italia, portando la serenità che le sue parole hanno trasmesso al pubblico.