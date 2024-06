G7 Puglia, polemiche sugli alloggi delle Forze dell’Ordine

Cabine sudicie, alloggi inaccettabili, una situazione poco vivibile.

Più che una nave da crociera si è rivelata una nave da incubo l’alloggio in mezzo al mare che ospita quasi 3 mila uomini delle forze dell’ordine impegnati al G7 in Puglia.

A dimostrarlo le foto e i video pubblicati sui social dai sindacati di polizia, guardia di finanza e carabinieri che mostrano arredi a soqquadro, sporcizia dappertutto e cibo conservato in condizioni non igieniche

Lo scrive Sky Tg24

“Chiediamo immediatamente di interrompere le aggregazioni per tutti gli uomini impiegati, prima di parlare delle cose del mondo bisogna ripristinare la normalità per chi deve assicurare la sicurezza ai ‘potenti’”, ha dichiarato Andrea Cecchini, di Italia Celere, sindacato dalla polizia di Stato.

“Dove sono le Associazioni Umanitarie, i politici e la brava gente che ci accusa di fascismo? E’ forse questo ciò che meritiamo? Esprimiamo profonda preoccupazione per le condizioni inaccettabili in cui sono stati costretti a operare i nostri colleghi”, ha aggiunto.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, “preso atto tempestivamente delle condizioni logistiche ed igienico-sanitarie, non corrispondenti ai requisiti contrattuali, della nave Mykonos Magic che avrebbe dovuto ospitare il personale delle forze di polizia impiegato per il vertice G7 a Brindisi, ha immediatamente provveduto a ricollocare 1.262 operatori in alberghi di località’ limitrofe”.