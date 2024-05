G7, la moneta da 3 euro che celebra la Puglia con l’ulivo

Una moneta per celebrare la settima volta dell’Italia alla guida del G7. È l’emissione straordinaria che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dedicato alla presidenza italiana del Gruppo dei 7 assunta il 1° gennaio del 2024. La moneta in argento, in versione Fior di Conio, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e creata dal maestro incisore Emanuele Ferretti, ha un valore nominale di 3 euro con una tiratura di 4.000 pezzi.



Nel dritto e rovescio della moneta sono rappresentate l’Italia verso il futuro, coronata dall’intelligenza artificiale, e il maestoso ulivo secolare, emblema della nostra terra.