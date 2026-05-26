Futuro Nazionale: altre 1000 firme contro la Moschea a Foggia

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ALTRE 1000 FIRME CONTRO LA MOSCHEA A FOGGIA RACCOLTE DA FUTURO NAZIONALE NELLO SCORSO FINE SETTIMANA

FOGGIA, 25 MAGGIO 2026. Prosegue con successo la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comitato Costituente Locale 53 di Futuro Nazionale contro la costruzione di una moschea a Foggia.

Altre mille firme di cittadini accorsi al gazebo allestito nell’isola pedonale nello scorso fine settimana, infatti, sono state aggiunte alla petizione promossa da tempo contro un progetto che non è stato assolutamente illustrato alla cittadinanza e che rischia di avere un impatto disastroso per la comunità. E sempre dal Comitato Costituente Locale 53 è stata raggiunta la significativa quota di mille tessere, a conferma dell’entusiasmo suscitato a Foggia e in provincia dal progetto avviato con successo dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci.

“Saremo in piazza anche nel prossimo fine settimana: ringraziamo i cittadini per il consenso registrato, e invitiamo quelli che ancora non lo hanno fatto ad accorrere al nostro gazebo, per manifestare il loro dissenso e unirsi a noi in questa battaglia di civiltà e affermazione della nostra identità” la dichiarazione di Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale 53.