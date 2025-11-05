[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Futuri Urbani: al via la nuova stagione della pianificazione urbana”

C’è un tempo in cui la visione di un territorio deve prendere forma e trasformarsi in atti di pianificazione e programmazione.

Quel tempo è finalmente arrivato: inizia una nuova stagione della pianificazione urbana, una stagione attesa da decenni che si concretizzerà in scelte collettive in grado di disegnare nuovi futuri urbani.

C’è un luogo dove tutto prende inizio: il centro storico di Manfredonia. E’ un bene comune di straordinaria importanza per la nostra comunità, che va ripensato e rigenerato con l’elaborazione di un Piano di Recupero che guardi al passato con rispetto, al presente con consapevolezza e al futuro con coraggio.

Ci sono poi altri luoghi da rigenerare, armonizzando le scelte urbanistiche con la normativa regionale in materia di tutela del paesaggio, valorizzazione ambientale e rigenerazione urbana. Tra questi, merita di essere citato il fronte mare: un’opportunità storica per collegare finalmente la città al mare, attivando un processo di sviluppo turistico, economico e sociale.

Occorre, infine, immaginare un nuovo disegno urbano fondato sul principio di riduzione del consumo del suolo, aumento di spazi di verde pubblico e miglioramento della qualità urbana ed edilizia.

Trasformazioni profonde e scelte attese da decenni che segneranno nuovi futuri urbani in grado di stimolare la ripresa e lo sviluppo economico della nostra città.

Nelle prossime settimane inizierà la fase di partecipazione: cittadine e cittadini, associazioni, categorie professionali e operatori economici potranno contribuire a realizzare, insieme, una nuova idea di sviluppo della nostra città che risponda davvero ai bisogni della nostra comunità.

Siamo pronti per disegnare, insieme, i nuovi futuri urbani...

avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana

Comune di Manfredonia