Furto in casa di Fiorello, bottino di oltre 300.000 euro

ROMA – Furto in casa di Fiorello. Rubati gioielli, orologi e altri oggetti di grande valore per una stima complessiva superiore ai 300mila euro.

Da quando apprendiamo da ANSA sarebbe questo il bottino portato via i ladri che di notte hanno svaligiato la villa di Rosario Fiorello a Roma in via della Camilluccia. In casa non c’era nessuno. La famiglia dello showman da quanto scrive il Messaggero era fuori Roma e ad accorgersi del furto sarebbe stata la donna di servizio che aveva in consegna le chiavi dell’abitazione e che, trovata la casa a soqquadro, ha chiamato prima la polizia e poi i proprietari.

Secondo le prime fonti sarebbe stata una banda esperta, secondo le indagini della polizia, la banda sarebbe entrata nella villa attraverso una porta finestra, una volta disinserito l’allarme, i ladri avrebbero usato guanti di lattice per non lasciare impronte. Non sono pervenute tracce dai rilievi della polizia scientifica.

Quarto furto in pochi anni in casa di Fiorello

Secondo quanto riporta Fanpage, questa non sarebbe la prima volta, per Fiorello È la quarta volta che lo showman subisce un furto nella sua villa di via della Camilluccia. Già in passato, lo showman siciliano era stato preso di mira dai ladri, tanto da dover adottare misure di sicurezza molto rigide