Furore risponde a Piemontese: “Cosa ha dato fastidio al caro Assessore?”

Ho letto il comunicato dell’Assessore Piemontese a me indirizzato, noto con piacere che sulle vicende del Parco Nazionale del Gargano così come delle consulenze e gli appalti legati al favoloso mondo del Partito Democratico, l’Assessore al Bilancio non proferisce parola, se non il ricorso ad una mera elencazione di quanto è stato bravo a spendere i soldi dei pugliesi nei suoi feudi.

Questo a casa mia si chiamano marchette, non fatti. Poteva tranquillamente citare le parole del sindaco di Rodi che sommariamente disse” ho sempre votato e fatto votare a destra, ma siccome Piemontese ci dà i soldi (le elargizioni preelettorali) voterò e farò votare lui”. Con Piemontese che passa dai decimali alle 445 preferenze di quest’anno a Rodi. Per fare un esempio.

Ma siccome non amo a differenza sua parlare di voti, il tema è : che cosa ha dato fastidio al caro Piemontese? Che la Barone abbia citato anche Rodi e Vieste nelle sue denunce? Se si, non si ritenga colpito, non è stato fatto il nome di nessuno poichè spetta agli inquirenti stabilire eventuali pratiche scorrette di scambio di voto rispetto

ciò che abbiamo denunciato e a chi sono eventualmente in capo. Non a noi.

Buon lavoro quindi…agli inquirenti.

Mario Furore