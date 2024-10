“Fuochi senza botti”: associazioni scrivono ai Comuni della Provincia di Foggia

Provincia di Foggia 24/10/24. Sono state inviate le PEC a tutti i Comuni della Provincia di Foggia per chiedere che i fuochi col botto vengano sostituiti con fuochi senza botti, tipo quelli musicali.

Ci auguriamo che i Comuni accolgano la richiesta a cui hanno aderito oltre 40 associazioni di vario tipo. Adesso attendiamo risposte. Di seguito pubblichiamo testo e le associazioni firmatarie:

Negli ultimi anni, è cresciuta la consapevolezza riguardo agli effetti negativi dei fuochi d’artificio tradizionali sulla salute sulle persone fragili, degli animali e sull’ambiente.

I forti rumori causati dagli spettacoli pirotecnici possono provocare gravi disagi e danni per le persone sensibili ai rumori, inclusi neonati, anziani e soggetti con disturbi dell’udito o dell’equilibrio, cosi come per gli animali domestici e selvatici.

Gli animali soffrono molto a causa dei botti dei fuochi d’artificio. Il loro udito, molto più sensibile rispetto a quello umano, li rende vulnerabili ai suoni forti e improvvisi, provocando in loro stress, ansia e, in casi estremi, panico che può portare a morte, incidenti o fughe.

Anche l’ambiente ne risente: i fuochi d’artificio tradizionali rilasciano sostanze inquinanti nell’aria e nei corsi d’acqua, contribuendo all’inquinamento atmosferico e danneggiando ecosistemi già fragili.

A tutela della salute pubblica e ambientale, proponiamo l’approvazione e la promozione dei fuochi d’artificio silenziosi accompagnati da musica.

Ci sono anche quelli con uso di droni che realizzano bellissime coreografie anche personalizzate. Questi spettacoli offrono un’esperienza visiva altrettanto spettacolare e suggestiva, riducendo al minimo l’impatto acustico.

La musica scelta con cura può aggiungere un ulteriore elemento di fascino e coinvolgimento emotivo, senza causare danni o disagio.

I fuochi d’artificio silenziosi utilizzano tecnologie avanzate che limitano i decibel emessi, mantenendo comunque effetti luminosi e coreografici mozzafiato.

L’introduzione di queste alternative rappresenta un compromesso ideale tra tradizione e progresso, permettendo di celebrare eventi speciali nel rispetto della salute pubblica, della fauna e dell’ambiente.

Invitiamo le amministrazioni locali, i comuni e le organizzazioni responsabili degli spettacoli pirotecnici a prendere in seria considerazione questa proposta.

Adottare fuochi d’artificio silenziosi accompagnati da musica non solo migliorerà la qualità della vita delle persone più vulnerabili e degli animali ma, contribuirà anche a realizzare un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Chiediamo quindi, un impegno concreto e tempestivo affinché si regolamenti l’utilizzo di fuochi d’artificio tradizionali per eventi pubblici e privati, promuovendo e incentivando l’adozione di soluzioni silenziose e musicalmente accompagnate.

Solo così potremo garantire feste e celebrazioni gioiose e sicure per tutti.

LNDC Animal Protection Vieste

