FRU 2025 – Il Festival delle Radio Universitarie a Foggia e Manfredonia

Come si intrecciano la vivacità del mondo universitario, la potenza comunicativa della radio e la

ricchezza culturale di un territorio? La risposta è FRU 2025, il Festival delle Radio

Universitarie, un evento inedito che animerà Foggia e Manfredonia dal 7 al 9 maggio 2025.



Durante l’evento di presentazione del 23 aprile 2025, tenutosi presso il Dipartimento di Studi

Umanistici, è stato ufficialmente presentato il programma del FRU 2025 – Festival delle

Radio Universitarie. Il Festival offrirà una serie di attività che spaziano dalla formazione

professionale alla celebrazione della cultura radiofonica, contribuendo a rafforzare il ruolo

delle radio universitarie nel panorama mediatico italiano. Tra gli obiettivi principali figurano la

sensibilizzazione sull’importanza della radio, l’offerta di workshop di alta qualità, la creazione di

opportunità di networking e la valorizzazione dei talenti emergenti.



Il Festival delle Radio Universitarie (FRU) è un evento organizzato in stretta collaborazione con

RadUni, l’Associazione Nazionale delle Radio Universitarie, che da anni promuove la crescita e

lo sviluppo delle emittenti radiofoniche universitarie italiane, contribuendo a diffondere cultura,

creatività e partecipazione giovanile



Il FRU 2025 nasce come simbolo di collaborazione e impegno condiviso tra i principali attori

del territorio, reso possibile grazie al sostegno di enti locali, comuni patrocinanti e della Regione

Puglia, che sta contribuendo in maniera decisiva al finanziamento dell’iniziativa. “Siamo

immensamente lieti di dare il via al FRU 2025, un evento che concretizza la visione

dell’Università di Foggia come fulcro di cultura, innovazione e dialogo per il nostro territorio.

Vedere Foggia e Manfredonia unite nel celebrare la radio universitaria, con la partecipazione di

così tanti ospiti illustri e giovani talenti, è motivo di grande orgoglio. Questo

Festival non è solo un appuntamento culturale, ma una straordinaria opportunità formativa e di

crescita per i nostri studenti e per l’intera comunità. Il sostegno della Regione Puglia e di tutti i

nostri partner testimonia la forza di una collaborazione sinergica orientata al futuro dei nostri

giovani”. Con queste parole, il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Lorenzo Lo

Muzio, sottolinea l’importanza di questo evento.



La prof.ssa Giusi Antonia Toto, vera anima dell’iniziativa coordinata dalla web radio Unifg,

dichiara: “Il FRU 2025 è finalmente realtà, un laboratorio di idee e di esperienze che abbiamo

immaginato come un ponte tra il mondo accademico, il territorio e le nuove generazioni. È

emozionante vedere come la passione per la radio si traduca in opportunità concrete di

apprendimento attivo e di partecipazione. Questo Festival è un inno alla creatività giovanile e al

potere della comunicazione radiofonica come strumento di trasformazione sociale e di

valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Ringrazio tutti coloro che stanno per rendere

possibile questo sogno, dai partner istituzionali agli studenti, i veri protagonisti”.



Il prof. Luigi Traetta pone l’accento sull’importanza inclusiva dell’evento: “Inaugurare il FRU

2025 significa celebrare l’inclusività e il dialogo come pilastri fondamentali della nostra

società. Questo Festival è stato concepito per essere accessibile a tutti, offrendo spazi di

incontro e di scambio che valorizzino le diverse sensibilità e competenze. Crediamo fermamente

nel ruolo della cultura e dell’educazione come strumenti privilegiati per costruire una comunità

più equa e solidale. Il FRU è un’occasione preziosa per dimostrare come l’Università di Foggia

sia attenta alle esigenze di tutti, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole”.



Il FRU 2025 vanta il prestigioso patrocinio di RAI Radio, oltre al sostegno di Regione

Puglia, Puglia Promozione, ARTI, Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Proloco

Foggia, Comune di Manfredonia, Proloco Manfredonia, Consiglio Nazionale Giovani,

Assessorato dello sviluppo economico della Regione Puglia, Parlamento europeo,

Fondazione Monti Uniti, Universo salute, Tamma,ESN, Areanuova, e Link.

Il ricco programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui un

intervento di Renzo Arbore, Savino Zaba, Podcap 73010 + The square, Radio Bachi + Radio

iNext, Mauro De Nigris, Giuseppe e Alessandro Guida, Leonardo Palmisano, ANTONINO,

Gaudiano, Gege Telesforo e Christian Mascetta, Antonio De Ninno DJ, Cristina Giudici,

Simone Zazzera, Filippo Gigante, Marco Troiano, Gaetano Petronella, Daniele Nardelli,

Eugenio Granieri DJ,Mattia Ciullo Ensemble, Giordano Spadafora e con la partecipazione di

Claudia Cesaroni e Marco Guacci da Radio Norba. Durante le serate del Festival inoltre,

saranno presenti stand enogastronomici con la partecipazione di osti e produttori selezionati

dalla condotta Slow Food di Foggia e Monti Dauni , impegnati nella promozione dei prodotti

locali e della sostenibilità alimentare, e la rete degli Istituti Alberghieri della Provincia di Foggia

delizierà i presenti con piatti preparati dagli studenti, valorizzando le eccellenze gastronomiche

del territorio.

Il Festival delle Radio Universitarie 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile, un’occasione

per dimostrare la vivacità culturale e la capacità di fare rete del territorio. Un evento che lascerà

un segno indelebile nella memoria di tutti i partecipanti. Sarà un evento inclusivo e aperto a

tutti, un’occasione per celebrare la passione per la radio e per scoprire le nuove tendenze del

settore. Un festival che vuole essere un punto di riferimento per le radio universitarie italiane,

un luogo di incontro e di scambio, un’occasione per crescere insieme. Vi invitiamo a partecipare

numerosi, perché non è solo un evento, ma un’opportunità per fare la differenza, insieme.



Per ulteriori informazioni e accrediti stampa, è possibile scrivere a

learningsciencesinstitute@unifg.it oppure seguire i nostri canali social.