Fresca: “La mia presenza costante tra i cittadini di Manfredonia è provata dalla immediata risposta alle loro richieste”

Sabato scorso a Manfredonia si è tenuto un incontro, definito informale, alla presenza dell’Assessore ai LL.PP Angelo Salvemini, con i residenti ed i rappresentanti delle aziende presenti nella Zona Industriale D46 riguardo le problematiche che attanagliano da anni il territorio unitamente all’area PIP.

Al termine dell’incontro, è stato deciso un nuovo appuntamento tra le parti per lunedì prossimo ma molti dei partecipanti mi hanno sollecitata, dubbiosi dell’esito ed in vista della seduta del Consiglio Comunale del prossimo 17 febbraio, una interrogazione per conoscere le intenzioni reali della Amministrazione e definire un cronoprogramma che fornisca date certe.



La mia presenza costante tra i cittadini di Manfredonia è provata dalla immediata risposta alle loro richieste e questa mattina ho prodotta, nella qualità di capogruppo di Manfredonia Nuova , la interrogazione che vi sottopongo per una immediata lettura. In tutta sincerità, sarei felice di apprendere, lunedì, che ogni decisione sarà stata assunta con la certezza delle azioni e dei tempi, nel rispetto dei cittadini che da troppi anni attendono risposte, diversamente, la mia azione in Consiglio Comunale sarà ancora più decisiva.

Giulia Fresca