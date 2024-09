Fratelli d’Italia: “Mattinata, sindaco padre padrone. Ora un passo indietro”

Cari concittadini,

il Vice Sindaco Luigi Falcone e la consigliera comunale Maria Grazia Destino hanno detto basta. Ha detto basta anche la coordinatrice della lista Michela Bisceglia, che lo ha sostenuto nella elezione a sindaco del 2020.

Prendiamo atto del fallimento di questa Amministrazione che ha illuso i cittadini di

Mattinata nel portare avanti un progetto fondato sulla“comunità”,“legalità”,“trasparenza”,“confronto”.

E’ sotto gli occhi di tutti la disastrosa pianificazione della ZTL che ha arrecato, con le illegittime trappole dei varchi sul Corso Matino, danni alle tasche dei cittadini onesti e dei commercianti.

Il Sindaco in questi anni ha dimostrato di essere il padre padrone di Palazzo Barretta, lasciando poco spazio al confronto e al dialogo sia con i suoi collaboratori, sia con i suoi concittadini, avvalendosi di sola arroganza, insensibilità e superbia.

Alla luce delle dimissioni dei Consiglieri Comunali e di fronte al silenzio sugli ultimi eventi apparsi sui quotidiani locali, chiediamo, nel rispetto della legalità tanto paventata,

“Sindaco non è il caso di fare un passo indietro?”

La Comunità di Mattinata non vuole e non merita più di essere presa in giro.

Il Gruppo Fratelli d’Italia