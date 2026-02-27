Fratelli d’Italia chiede le dimissioni della Sindaca di Foggia: “La città è ferma”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

*LA CITTÀ È FERMA: DIMISSIONI DELLA SINDACA E UN RAPIDO RITORNO ALLE URNE*

L’amministrazione Episcopo è ormai giunta al capolinea. La seduta odierna del Consiglio comunale, convocata in seconda convocazione dopo il rinvio della precedente, ne rappresenta la conferma più evidente. Anche questa volta il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista e AVS erano assenti, molti dei quali con assenza giustificata.

Il rimpasto di Giunta, più volte annunciato, non si è concretizzato. Gli eventuali incontri bilaterali richiesti dalla Sindaca, se davvero si sono svolti, non hanno prodotto alcun risultato. La città è di fatto paralizzata e la sindaca Episcopo non sembra avere altre soluzioni se non quella di rassegnare le dimissioni.

In questo momento storico, tale scelta rappresenterebbe l’unico vero atto d’amore nei confronti dei foggiani che le hanno accordato fiducia con il loro voto. È necessario tornare al più presto alle urne per restituire a Foggia e ai foggiani un’amministrazione stabile, capace di una visione chiara e di un’azione efficace.