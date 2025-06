[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Franco Baresi al Milan Club Torremaggiore

⚽ “Papà ma chi era Franco Baresi?”

“Forse è stato il difensore più forte che abbia mai visto giocare.



Anche in Brasile si racconta che quando c’era un ragazzino forte in difesa lo chiamavano scherzando “Baresi”, come simbolo del difensore per antonomasia.



Baresi ha vinto tanto ed è stato stato capitano di un Milan che ha stravolto il mondo del calcio. Marcava, ringhiava, ti aggrediva e recuperava un’infinità di palloni. Poi con la sua fascia guidava la squadra ad aggredire gli avversari tenendo una difesa molto alta. Era dotato di un lancio millimetrico e alcune volte partiva in solitaria come una scheggia impazzita. Ma Baresi ha anche perso tante battaglie. Ti racconterò l’ultima storia di Baresi, quella di una sconfitta, per farti capire che anche i gloriosi campioni cadono.



Siamo negli Stati Uniti, estate 1994, si gioca Italia-Norvegia, seconda partita del mondiale. Franco Baresi si rompe il menisco, ma il mondiale prosegue. L’Italia rischia di andare a casa con la Nigeria ma poi rinasce grazie a Roby Baggio e non si ferma più. 17 Luglio: giorno della finale. La fascia di capitano è addosso a un uomo, quello della seconda partita, quello del menisco rotto: all’età di 34 anni Franco Baresi ha impiegato solo 25 guorni per recuperare. Baresi gioca una partita memorabile, da 10 in pagella, perfetto in tutti gli interventi. Purtroppo la partita finirà ai rigori e lui sbaglierà. Piangerà e si dispererà ma la sua impresa eroica rimarrà per sempre nei nostri cuori. Questo era Franco Baresi”.

NON VEDIAMO L’ORA DI OSPITARE IL CALCIATORE, LA LEGGENDA, L’ETERNO CAPITANO 6️⃣ X SEMPRE Franco Baresi al 🔴⚫ MILAN CLUB “FRANCO BARESI” Torremaggiore 🔴⚫.