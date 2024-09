Francesco Marcone, al via le riprese di un documentario per la regia di Luciano Toriello

Dopo oltre due anni di preparazione sono iniziate le riprese del documentario “Il sangue mai lavato”, il nuovo progetto cinematografico di “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” per la regia di Luciano Toriello, da sempre impegnato nel racconto di tematiche sociali legate al territorio della Capitanata.

Il documentario racconterà la storia di Francesco Marcone, il direttore dell’ufficio del registro di Foggia ucciso dalla criminalità organizzata il 31 marzo 1995. A distanza di quasi trent’anni dall’uccisione di Marcone, “Il sangue mai lavato” racconterà la vita dell’unico dipendente pubblico ucciso dalla mafia, la battaglia di verità e giustizia della sua famiglia e le tante incognite giudiziarie che, dopo tre decenni, restano ancora irrisolte.

Il filo conduttore del lavoro sarà la ricerca di verità e giustizia da parte della famiglia Marcone, e in particolare della figlia Daniela che negli anni ha portato avanti una lunga battaglia per la verità sulla morte di suo padre. Accanto a lei numerose testimonianze come quella di suo fratello Paolo, di Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e di Giovanni Dello Iacovo, giornalista. Il documentario sarà impreziosito da un inedito materiale d’archivio che restituirà immagini storiche della Foggia degli anni Novanta, degli eventi di questa storia e dei suoi protagonisti. Ad accompagnare il racconto ci saranno le musiche originali del Maestro Carmine Padula, compositore apprezzato per le sue tante colonne sonore firmate per alcune serie Rai.

Il progetto, che ha tratto ispirazione da un articolo del giornalista Felice Sblendorio, è scritto da Luciano Toriello e Felice Sblendorio; ed è stato sviluppato dal trattamento realizzato dagli stessi autori con Annalisa Mentana, vincitore del bando “Apulia Development Film Fund” dell’Apulia Film Commission.

«Il documentario “Il sangue mai lavato” è il frutto di un lungo studio di ricerca d’archivio del materiale audiovisivo e cartaceo riguardante uno dei casi di cronaca che ha colpito maggiormente la regione Puglia. Con questo lavoro, a distanza di trent’anni dalla morte di Francesco Marcone, abbiamo cercato – fra le tante cose – di raccontare un uomo e il suo contesto, una battaglia giudiziaria che non ha portato a una parola di verità e l’impegno per una memoria viva di una famiglia che un giorno, inaspettatamente, si è trovata la mafia in casa», le parole del regista Luciano Toriello.

“Il sangue mai lavato”, che verrà presentato nel 2025 in occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Marcone, è prodotto da MAD e Archivio MAD – Memorie Audiovisive della Daunia; con il contributo di Apulia Film Commission (nell’ambito dell’Apulia Development Film Fund), Teatro Pubblico Pugliese. Consorzio regionale per le Arti e la Cultura (nell’ambito del “Fondo Speciale Cultura LR 40/2016 art.15, comma 3 – Anno 2024), Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo”; e con il sostegno di Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus ETS, Associazione Comunità “Sulla Strada di Emmaus”, Fondazione Finanza Etica ETS, gruppo Banca Etica e Consulta per la legalità – Provincia di Foggia.