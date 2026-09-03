Francesco Clemente di Manfredonia, finalista di Mister Italia

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L’edizione 2026 di Mister Italia ha visto una brillante partecipazione della provincia di Foggia, portando ben tre ragazzi del territorio alle fasi conclusive del celebre concorso di bellezza nazionale. Tra i grandi protagonisti della manifestazione spicca il nome del giovane talento di Manfredonia, Francesco Clemente.

Francesco Clemente ha 21 anni ed è un personal trainer di Manfredonia, grazie alla sua determinazione e alla sua presenza scenica, ha superato con successo le rigorose selezioni regionali e le prefinali, rientrando nella rosa dei migliori d’Italia e garantendosi l’accesso all’ambita finalissima nazionale. La sua qualificazione, insieme a quella degli altri ragazzi pugliesi in gara, ha acceso l’entusiasmo della comunità sipontina, confermando l’ottima tradizione della regione in questo tipo di competizioni.

Sebbene il titolo di Mister Italia 2026 sia stato poi conquistato da Lorenzo Scaramelli, aver raggiunto l’ultima tappa di un concorso così prestigioso rappresenta per Francesco Clemente un traguardo eccezionale e un eccellente trampolino di lancio per farsi strada nel mondo della moda, della televisione e dello spettacolo.

Ecco i protagonisti che hanno conquistato i titoli di Mister Italia 2026:

Mister Italia 2026 – Lorenzo Scaramelli

Il Volto Più Bello d’Italia – Antonio Candeloro

Mr Talento – Agatino D’Allerba

L’Uomo Ideale d’Italia – Antonio Parisi

Mr Italia Fitness – Fulvio Mussino

Mr Italia On The Web – Samuele Ricciarello

Un Bello per il Cinema – Antonino Capitanini

Il Modello d’Italia – Lorenzo Scaramelli