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Forza Manfredonia: “Aggressione verbale in Consiglio, troppe ombre sulla dinamica”

” ti auguro di venire violentata da uno straniero!”

​Una solidarietà dovuta, ma troppe ombre sulla dinamica

​È doveroso premettere che la violenza verbale, specialmente se condita da auguri così atroci, non ha cittadinanza nel dibattito civile. Se quanto descritto fosse accaduto esattamente in questi termini, la condanna non potrebbe che essere unanime. Tuttavia, la gestione mediatica e temporale di questa vicenda solleva interrogativi legittimi che meritano una risposta per amore della verità.

​ Com’è possibile che un’aggressione di tale gravità, avvenuta durante la massima assise cittadina, non sia stata rilevata da nessuno dei presenti (maggioranza, opposizione, stampa o pubblico) nel momento stesso in cui accadeva? Un Consiglio Comunale è un luogo pubblico, il fatto che nessuno abbia denunciato il fatto seduta stante appare quantomeno singolare.

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Perché il comunicato arriva solo a tre giorni di distanza? In un’epoca di comunicazione istantanea, un “buco” di 72 ore su un evento così traumatico suggerisce una riflessione a freddo più politica che emotiva.

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Si fa riferimento a filmati della Digos. Sarebbe opportuno, nell’interesse della stessa Assessora Valente e della trasparenza verso i cittadini, che venissero visionati i filmati integrali. Le immagini servirebbero a chiarire se si sia trattato di un’aggressione unilaterale o se il clima di esasperazione sia stato alimentato da più parti.

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Siamo di fronte a un episodio di inaudita violenza o a una narrazione postuma utile a spostare l’attenzione dalle contestazioni politiche (sul tema dei richiedenti asilo) a una questione di genere?

​Invocare la “libertà delle donne di fare politica” è sacrosanto, ma non deve diventare un mezzo per evitare il confronto sui temi caldi della città.

La città merita chiarezza e immagini, non solo parole!

Ribadiamo che, se le parole rivolte all’Assessora Valente fossero confermate, saremmo di fronte a un episodio ignobile. Tuttavia, la dinamica descritta stride con la realtà dei fatti vissuta in aula mercoledì scorso.

​Se l’aggressione è stata così plateale e “pesante”, i video dovrebbero aver immortalato non solo le parole, ma anche i volti e il contesto. Chiediamo che queste immagini vengano messe a disposizione (o che se ne dia riscontro oggettivo nelle sedi competenti) per evitare che il tutto si riduca a un “sentito dire” postumo.

​ Se la Digos era presente e stava filmando un fatto così grave, perché non si è proceduto all’identificazione immediata o all’allontanamento dei soggetti? In un Consiglio Comunale gremito di telecamere, smartphone e giornalisti, appare quasi impossibile che un insulto di tale gravità sia passato inosservato per tre interi giorni, per poi riemergere solo tramite un comunicato politico coordinato.

​La politica non si fa con le ombre. Esasperare i toni parlando di “attacchi alle donne” è una strategia nota, ma in questo caso rischia di diventare un’arma di distrazione di massa.

​È stata davvero un’aggressione verbale o una contestazione politica (magari accesa) che oggi si preferisce etichettare come “violenza” per delegittimare il dissenso dei cittadini sulla questione dei richiedenti asilo?

Troviamo allo stesso tempo ignobile accusare le opposizioni di fomentare i cittadini quasi a voler larvatamente affermare che questi episodi sono conseguenza dell’incitamento delle opposizioni alla violenza!!

​La nostra richiesta è chiara, meno retorica e più fatti. Se i video della Digos confermano questa versione, saremo i primi a chiedere sanzioni esemplari. Ma se quelle immagini mostrassero una realtà diversa — o se questo “video della verità” non dovesse mai saltare fuori — allora dovremmo chiederci chi sta davvero strumentalizzando chi.

​Invitiamo tutte le parti alla calma e alla pubblicazione di ogni prova video: la verità non ha bisogno di tre giorni di incubazione.

FORZA MANFREDONIA