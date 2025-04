Forza Italia: “Sanità, dai proclami alla realtà. Gargano isola infelice”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANITA’: DAI PROCLAMI ALLA REALTA’, IL GARGANO SEMPRE PIU’ ISOLA INFELICE

Le comunità del Gargano hanno bisogno di ben altro rispetto ad annunci altisonanti e promesse da marinaio degli esponenti del governo regionale. Quando si parla di sanità le criticità, purtroppo, emergono continuamente. Per delineare un quadro preciso della situazione e per mettere sul tavolo possibili azioni da intraprendere si sono dati appuntamento presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia i coordinatori cittadini dei principali centri del Gargano, da Manfredonia a San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vieste, Apricena, in rappresentanza di un’area geografica che si sente pesantemente penalizzata da una politica deficitaria della Regione.

All’incontro erano presenti Paolo Dell’Erba, consigliere regionale e segretario

provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro (responsabile regionale Organizzazione del partito), Antonio Scano, Nicola Ragno, Pina Falcone, Marco Spagnuolo, Luigi Mossuto e Michele Di Maggio.

“Sono emerse criticità importanti e che denotano un isolamento che il Gargano sta avendo anche sotto il profilo sanitario dove la popolazione non ha un adeguato servizio sanitario e deve spostarsi negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo. C’è da rivedere tutto il sistema valorizzando coloro, come i medici, oggi stanno cercando di fare più del dovuto per risolvere i problemi quotidiani che sono tanti. A breve presenteremo la nostra cura per il Gargano, indispensabile anche nel periodo estivo quando la popolazione si decuplica” sottolineano i partecipanti all’incontro