Forza Italia Manfredonia: “Vogliamo i fatti e pretendiamo trasparenza!”

LE RADICI E LE ALI E ANNA RIZZI

La gente mormora, si sa. Lo faceva sin dalla campagna elettorale. Oggi, apprendiamo che un immobile (fino a poco tempo fa adibito a centro dialisi ad assistenza limitata della Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo), sito in via San Giovanni Bosco 41, potrebbe essere trasferito in uso, in favore di una conosciuta cooperativa sociale, nota per essere già affidataria, da parte del Comune, di attività assistenziali per un importo complessivo di € 225.000,00, in gran parte ancora da liquidare.

Cooperativa, tra i cui componenti del consiglio d’amministrazione figura anche la moglie di un attuale, celebre, amministratore locale.

E’ vero quanto abbiamo appena riferito?

La comunità ha diritto di sapere in base a quali criteri e valutazioni e’ stata locata o concessa in comodato gratuito tale struttura ?

E per quali attività?

I cittadini vogliono sapere…e capire!

Auspichiamo, infine, che l’odierno comunicato comunale, in merito al futuro dell’ “Anna Rizzi”, preluda ad una soluzione concreta dei problemi, che abbiamo posto con un’interrogazione sin dal 30 luglio.

Non vorremmo che l’ennesimo sacco vuoto fosse spacciato dall’amministrazione comunale per una svolta storica. Vogliamo i fatti, e pretendiamo trasparenza!

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli