Forza Italia Manfredonia: “Tra tombini intasati e rifiuti”

Abbiamo letto, nel corso di questi giorni, frequenti riferimenti, tra gli altri, ad autoproclamate attività di manutenzione e pulizia di tombini.

In realtà, le immagini rivelano che i tombini, presenti lungo un’arteria cittadina stradale principale, quale via Di Vittorio, in coincidenza, in particolare, con i civici 137 e 151,si presentano ricoperti da diffuso fogliame.



Non è difficile prevedere, dunque, che, in occasione di piogge,non potendo defluire regolarmente i corsi d’acqua, si determineranno rischiosi allagamenti della sede stradale.

Nella stessa area, affiorano marciapiedi con la pavimentazione visibilmente deformata, così da comportare pericoli evidenti per i concittadini e consistenti rifiuti abbandonati in maniera incontrollata, senza che il sindaco si preoccupi di emanare ordinanze per la loro rimozione ovvero che si provveda alla raccolta.



Meno spot e più fatti!! I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli