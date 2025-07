[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Rimuovere al più presto i circa cinquantamila mastelli nel centro comunale di Via Tratturo del Carmine”

A fronte della nostra dichiarazione di oggettiva disponibilità, attendiamo di essere chiamati a comporre tavoli tematici stabili, che si occupino, in via strutturale, dei gravi problemi della Città, senza toni propagandistici e narrazioni di parte autoassolutorie.

Intanto, segnaliamo l’esistenza di contesti estremamente pericolosi all’interno dell’ABITATO.

Infatti, nel centro comunale di via Tratturo del Carmine, giacciono, ammassati, circa CINQUANTAMILA ( la stima è per difetto) mastelli per i rifiuti, che sviluppano un peso, pari a SETTECENTO quintali.

Ci chiediamo se sia stata effettuata o meno un’ attenta valutazione del RISCHIO-assai elevato in questo caso-di incendio ed inquinamento ambientale, la cui eventuale mancanza configura, come noto, REATO.

Nell’area in questione, si respira un odore acre, rilasciato dalle ingenti quantità di plastica, esposte continuativamente al sole, mentre mancano presidi di sicurezza specifici.

Suscita, poi, fortissime perplessità la presenza di due unità personali, con il profilo professionale di “capo ufficio”, impiegate, viceversa, per adempimenti, connessi alle attività di sostituzione degli oggetti appena detti

Collaboriamo si, ma facciamolo davvero, presto e perbene

I consiglieri comunali di Forza Italia