Forza Italia Manfredonia: “Piazza Marconi, il biglietto da visita”

PIAZZA MARCONI: IL BIGLIETTO DA VISITA

Come noto, in piazza Marconi, mettono piede coloro i quali raggiungono Manfredonia, con i mezzi di trasporto pubblici.

Essi sono accolti da uno spettacolo indecente, segnato dalla totale assenza di igiene e dalla sostanziale mpraticabilità del luogo.

I commercianti della zona illumineranno, a proprie spese, lo spazio pubblico, in occasione delle festività natalizie.

In queste condizioni, però, diventa tutto maledettamente difficile per chiunque, anche di propria iniziativa, voglia valorizzare la Città.

Non possiamo assistere ancora a questo stato delle cose!!! Siamo stanchi di ripetere gli stessi concetti e di riproporre immagini umilianti nei confronti di chi (e sono tanti) AMI la terra in cui è nato e vive.

Va rimosso l’impasse, che si è determinato, il quale non giova a nessuno e, soprattutto, nuoce all’intera comunità.

L’Ase sostiene, da mesi, di non essere in grado di prestare un servizio di igiene urbana adeguato senza nuove assunzioni di operatori e chiede il consenso al comune per procedere in tal senso.

L’amministrazione replica di non aver ricevuto dall’azienda ecologica tutta la documentazione prevista e,quindi, di non potersi pronunciare in merito.

Non possiamo più tergiversare!! La Città non può’ attendere oltre. Va risolta anche la questione relativa alla raccolta dei rifiuti all’interno delle aree portuali, dove concittadini-operatori e concessionari-con i gestori manifestano preoccupazioni ed inquietudine.

Sediamoci,TUTTI, intorno ad un tavolo per individuare una via d’uscita. Prima che sia tardi!!

I consiglieri di Forza Italia Liliana Rinaldi; Fabio Di Bari e Ugo Galli