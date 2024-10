Forza Italia Manfredonia: “I campioni dei meriti altrui”

I CAMPIONI DEI MERITI ALTRUI E DEI SILENZI ASSORDANTI

Tra profili politici imbarazzanti, risalta un assessore,in particolare, che si dimena, oramai quotidianamente, sforzandosi di definire quest’amministrazione “la Marca”.

Forse, per dissimulare l’effettivo intendimento, ossia quello di comparire quale il vero sindaco in carica.

Dunque, si susseguono esaltazioni di azioni ed iniziative, che, in realtà, derivano da attività da intestarsi integralmente ad altri enti ovvero a precedenti amministrazioni.

E’ il caso degli autobus a metano, acquistati a marzo 2024 e dell’intervento in ordine all’ edificio scolastico ”Croce”, deliberato e finanziato dalla giunta pregressa.

Al desiderio incontenibile di attribuirsi meriti inesistenti non segue, tuttavia, analoga spinta volitiva, quando noi poniamo interrogazioni(a risposta scritta),in merito a vicende concrete, che impattano sulla legalità, intesa in senso sostanziale e non poetico, nonché’ sulla vita dei cittadini.

Attendiamo, malgrado siano trascorsi mesi, che ci vengano indicati i controlli effettuati per contrastare l’evasione, pressoché totale, circa il canone per l’occupazione di spazi pubblici; i provvedimenti adottati, dopo i nostri, articolati, suggerimenti, per arginare il degrado urbano e l’assoluta carenza di igiene pubblica; le verifiche compiute in ordine a prodigiose promozioni del personale e le decisioni assunte nei confronti dei dirigenti che persistono nel cagionare danni ingenti al comune,quindi a tutti noi.

Ciò, mentre non si riescono a garantire ulteriori servizi essenziali (si pensi al rilascio delle carte d’identità, che tanti disagi continua a procurare), ne’ a fornire soluzioni per i dipendenti sovrannumerari, sui quali si fondano le funzioni esercitate presso il palazzo della sorgente.

Chiudiamo con le ingombranti incertezze ,manifestate, in relazione al rafforzamento dei servizi imprescindibili prestati dall’ASE: tra talune tendenze,sostenute da tecnici interni, addirittura alla privatizzazione ed incapacità di assicurare, finalmente l’efficienza aziendale, mediante assunzioni utili, oggettive,non lottizzate.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli