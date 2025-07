[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Da PD e Progetto Popolare solo falsità”

Ancora una volta, leggiamo comunicati velenosi, diffusi da movimenti e forze politiche della maggioranza di Palazzo San Domenico.

Alle nostre segnalazioni pubbliche, fondate su FATTI, il centrosinistra cittadino risponde con affermazioni mistificatorie (false!).

Come ampiamente noto, dopo aver accertato la presenza, presso il centro di via Trattuto del Carmine, di oltre CINQUANTAMILA mastelli, pari a SETTECENTO quintali di plastica, ammassati in pochi metri, da settimane, ci siamo attivati nell’interesse della Città, considerato il gravissimo rischio di incendio connesso, per rimuovere nell’IMMEDIATO, tali pericoli per l’ambiente e la salute dei cittadini.

Tale sensibilità da noi dimostrata stride con la negligenza dell’amministrazione (da qui la rabbia dei partiti di maggioranza), che ha agito- come dimostrato inequivocabilmente dalla tempistica di questa vicenda- solo DOPO la nostra iniziativa di denuncia di martedì 22 luglio.

Ci rivolgiamo, quindi, ai nostri accusatori per chiedere: chi volete continuare a prendere in giro, con le vostre frasi fatte, per cui “avevate già programmato” ovvero “vi stavate provvedendo”?

Davvero pensate di poter offendere l’intelligenza dei cittadini, contrabbandando la verità a seconda dei vostri interessi elettorali?

Avete sbagliato

La Città sta comprendendo che il vostro frasario è solo il fallimentare tentativo di nascondere le vostre evidenti INCAPACITÀ