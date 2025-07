[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Amministratori bugiardi”

I bugiardi non rinnegano mai se’ stessi per le menzogne dette, ma infangano chi li ha scoperti.

Il Comune ha stabilito un primato ASSOLUTO: rinunciare, il 28 febbraio 2025, ad un finanziamento, già ottenuto, pari ad € 1.500.000,00 circa , per la riqualificazione della scuola “Madre Teresa di Calcutta”.

Ciò malgrado la sottoscrizione di un disciplinare, che prevedeva le modalità di assegnazione delle risorse già stanziate, anche per la realizzazione dello studio mancante.

L’assessore, che ieri, si è giustificato, offendendo la Città, si è guardato bene dal rivelare l’esistenza di questo atto e dal garantire per la sicurezza di alunni, docenti e personale frequentanti quel plesso didattico.

Così come per quanto attiene gli AUMENTI della TARI, ieri abbiamo dovuto ascoltare improbabili narrazioni riguardanti errori TECNICI o MATERIALI(che sono completamente diversi tra loro), per poi giungere alla conclusione che la tariffa INCREMENTATA per i rifiuti va integralmente PAGATA.

Il pubblico inferocito , presente ieri nell’aula consiliare, è la migliore risposta, rispetto a queste FANTASIOSE ricostruzioni di una maggioranza di governo, totalmente incapace politicamente ed amministrativamente

Noi, invece, abbiamo proposto e discusso TREDICI interrogazioni, che spaziano:

-dalla TARI, igiene urbana ed Ase; alla targa in villa per ricordare i due concittadini tragicamente scomparsi dopo l’incidente del 30 agosto 2024;

-dalla carenza di opere di urbanizzazione nei pressi di via Sottotenente Troiano; alle sanzioni per i passi carrai 2023 e 2024;

-dalla riqualificazione delle aree cittadine “Conte di Troia” e “Posta del Fosso” alla manutenzione degli edifici scolastici;

-dal manto stradale e marciapiedi di via Tratturo del Carmine al comparto PESCA;

-dal piano di recupero del centro storico alla manutenzione del verde pubblico;

-dal sostegno alle associazioni che si occupano di ragazzi speciali al decoro urbano presso il lungomare del Sole; per finire con l’affidamento dei servizi istituzionali.

Siamo SEMPRE al fianco dei cittadini e delle loro esigenze, in maniera chiara e disponibile

Le BUGIE, che tanti problemi stanno creando a Manfredonia, non fanno per noi

I consiglieri comunali di Forza Italia