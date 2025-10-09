[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia: “Luigi Lobuono, il volto nuovo del centrodestra in Puglia”

Con Antonio Tajani, i capigruppo alla Camera e Senato Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il segretario regionale Mauro D’Attis e i colleghi parlamentari pugliesi, abbiamo incontrato Luigi LOBUONO, candidato governatore per la coalizione di centrodestra, imprenditore di successo nel campo dell’editoria ed in altri settori, già presidente della Fiera del Levante.

In bocca al lupo, Luigi!

Fratelli d’Italia – Manfredonia