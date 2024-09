Forum delle Elette a Trani, presente la delegazione di Manfredonia

Oggi ho partecipato al Forum della Rete delle Elette a Trani, insieme alle assessore di Manfredonia e alle consigliere della Commissione Welfare e Cultura. L’incontro, organizzato da Loredana Capone , presidente del Consiglio regionale della Puglia, è stata un’importante occasione per riflettere sul ruolo centrale delle donne nelle istituzioni e sulla necessità di sviluppare competenze e conoscenze per affrontare con responsabilità le sfide delle nostre comunità.

Abbiamo affrontato temi fondamentali come l’inclusione e la coesione sociale, e sono emersi spunti preziosi su come avvicinare le istituzioni ai cittadini, creando più opportunità per il territorio e coinvolgendo attivamente la comunità.

In una regione dove la presenza femminile nelle istituzioni è ancora limitata, questo percorso condiviso rafforza la rete di donne amministratrici, che possono diventare motore di trasformazione per i nostri territori.

A Manfredonia, con 4 assessore donna su 7, siamo sulla buona strada per gettare le basi di questo cambiamento, unendo idee, energia e passione, con l’obiettivo di promuovere il benessere e lo sviluppo della nostra comunità.

Maria Teresa Valente