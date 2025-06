Forno Taronna di Monte Sant’Angelo premiato da Gambero Rosso con il riconoscimento “Due Pani”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gambero Rosso conferma Forno Taronna di Monte Sant’Angelo con i “Due Pani” per il 2026, un riconoscimento di eccellenza. Il forno si distingue per il suo Pane tipo 0 a lievitazione naturale, unico in Puglia e nella provincia di Foggia a ricevere questo prestigioso premio. Un traguardo che celebra la maestria artigianale e l’impegno per la qualità.