Forbidden fruit, spoiler 9 dicembre 2025: Ender provoca Yildiz, lei fa infuriare Halit

Va in onda oggi, martedì 9 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz chiederà al marito il permesso per acquistare un regalo alla sorella.

Zeynep non sta attraversando un momento semplice, a breve sposerà Dundar ma non ha ancora dimenticato Alihan. Quando ha scoperto che l’ex ha una nuova fidanzata non ha potuto fare a meno di provare gelosia.

Spoiler Forbidden fruit 9 dicembre 2025: Halit furioso, scoppia la lite con Yildiz

Halit darà il permesso alla moglie per compare il regalo alla sorella, però le concederà solo una cosa semplice. In gioielleria però incontrerà Ender che non perderà occasione per provocarla, Yildiz si lascerà prendere la mano e spenderà molto di più di quello che poteva.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit scoprirà che la moglie ha fatto dei regali costosi a dei suoi amici. Quando il marito di Yildiz verificherà i conti andrà su tutte le furie e scoppierà una furiosa lite tra loro.