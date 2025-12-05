Forbidden fruit, spoiler 5 dicembre 2025: tensione alle stelle tra Halit e Kemal, Ender scopre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo essersi accorta della tensione nata tra Halit e Kemal Zehra proverà a mediare tra loro per riportare il sereno.

L’intervento di Zehra sarà del tutto inutile, sia il marito che il padre infatti non avranno nessuna intenzione di fare un passo indietro, entrambi resteranno fermi sulle loro posizioni.

Spoiler Forbidden fruit 5 dicembre 2025: Ender vuole seguire Yildiz e Kemal

Caner durante una cena con Ender le racconterà cosa ha scoperto, cioè che Yildiz e Kemal si sono dati appuntamento in un albergo e questo farà incuriosire non poco la donna.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender penserà che questa potrebbe essere la volta buona per sconfiggere Yildiz, al fratello dirà che per capire cosa sta accadendo dovranno seguirli.