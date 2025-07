Forbidden fruit, spoiler 1 luglio 2025: tensione tra Ender e Halit, le spiazza Yildiz con una proposta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda da ieri su Canale 5 una nuova soap opera turca, Forbidden fruit, che ha preso il posto di Tradimento dopo che questa è stata sospesa per la pausa estiva. Viene trasmesso un episodio al giorno, alle 14.10, da lunedì a venerdì e ha già incuriosito moltissimi telespettatori.

Gli spoiler fanno sapere che nella puntata di oggi, martedì 1 luglio 2025, Ender e suo marito dopo aver cenato con alcuni amici resteranno da soli e smetteranno di fingere che il loro rapporto sia idilliaco, in realtà le tensioni tra loro sono alle stelle. Intanto Halit chiederà a Yildiz di visitare con lui una delle sua aziende. I due andranno lì in elicottero e la giornata si rivelerà molto piacevole.

Spoiler Forbidden fruit 1 luglio 2025: Ender chiede a Yildiz di sedurre Halit

Halit dimostrerà di essere molto premuroso, inviterà la ragazza a pranzo al ristorante e poi la farà accompagnare a casa dall’autista, atteggiamento che Yildiz apprezzerà molto. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Zeynep si lascerà sfuggire delle confidenze con una collega, alla quale dirà di essere in difficoltà dal punto di vista economico.

Alihan sentirà per caso la conversazione e senza dire nulla a Zeynep le anticiperà lo stipendio. Nel frattempo Ender terrà d’occhio Yildiz e capirà che è molto interessata al denaro, deciderà quindi di farle una proposta che la sconvolgerà. Quale? Le chiederà di sedurre suo marito in cambio di soldi, in questo modo lei potrà ottenere il divorzio senza dover rinunciare ai suoi privilegi.