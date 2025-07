Forbidden fruit, spoiler 21 luglio 2025: Kemal propone a Yildiz di fuggire, lei sorprende Halit

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, lunedì 21 luglio 2025, i primi due episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Kemal proverà a convincere Zeynep a parlare con la sorella. Confesserà di amarla ancora, lui è convinto che sposerà Halit solo perché è ricco.

Alla sorella Yildiz rivelerà di aver avuto un coinvolgimento sentimentale con Kemal quando lui l’ha aiutata a scoprire la ‘trappola’ di Halit. Ammetterà di non essere innamorata del futuro marito però non intende divorziare fin quando non riuscirà a garantire un futuro migliore ad entrambe. Intanto Zeynep apparirà delusa vedendo Alihan con Hira.

Spoiler Forbidden fruit 21 luglio 2025: Zerrin ed Ender si alleano contro Yildiz

Kemal non resterà alla larga da Yildiz come aveva promesso, infatti le proporrà di scappare insieme, Emir invece rivelerà a Caner che lui e Lila si sentono. Ender contatterà il rivale di Halit, Erdem Bilir. Lo scopo della donna continuerà ad essere quello di ostacolare le nozze tra Yildiz ed Halit, chiederà quindi al legale dell’uomo di far firmare all’ex marito un accordo prematrimoniale.

Yildiz avrà dei sospetti sull’accordo prematrimoniale e lo proporrà lei stessa per giocare d’anticipo, la cosa colpirà molto Halit al punto da non volerlo firmare. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zerrin ed Ender si uniranno contro Yildiz. Alihan troverà un cucciolo e li porterà in un rifugio insieme a Zeynep, i due trascorreranno una bellissima giornata insieme.