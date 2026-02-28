Forbidden fruit sbarca in prima serata su Canale 5: ecco quando e perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden fruit continua a macinare ascolti sui teleschermi di Canale 5. La serie tv che narra le vicende di Ender e Yildiz registrano ogni giorno 2 milioni di telespettatori. Un nuovo grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata. La dizi turca infatti approderà nella fascia serale dopo aver fatto un piccolo esperimento nelle scorse settimane con un discreto successo di ascolti. Il portale Blasting News ha annunciato che Forbidden Fruit sbarcherà a marzo in prime time che se al momento non è stata svelata una data o una sua collocazione nel palinsesto televisivo della rete ammiraglia Mediaset.

Forbidden fruit sbarca in prima serata da marzo

Forbidden Fruit è pronta a sbarcare in prima serata a partire da marzo seguendo quanto fatto da Io sono Fara, Terra Amara e Endless Love. La serie tv, nel frattempo, continuerà la sua messa in onda nel pomeriggio dove sta registrando sempre più ascolti alti. Le anticipazioni delle prossime puntate segnalano che Sahika diventerà sempre più cattiva. La donna arriverà a rapire il bambino appena nato di Yildiz e scambiarlo con un altro di una coppia in partenza per l’Australia. Nel frattempo, Yigit e Lila continueranno la loro storia all’oscuro di tutti. Il segreto verrà presto scoperto da Sahika, che ordinerà al nipote di sposare la giovane.