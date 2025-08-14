Forbidden Fruit ridotto da settembre: il nuovo orario per la serie tv di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno maggiormente entusiasmando il pubblico italiano. Le vicende di Yildiz e Ender continuano a collezionare ascolti importanti dopo aver preso il posto di Tradimento, che tornerà da settembre su Canale 5 ma solo nella prima serata di giovedì. Nonostante il grande successo, la dizi turca subirà una variazione d’orario in concomitanza con l’inizio della nuova stagione televisiva di Mediaset. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit andrà in onda in versione ridotta per fare posto a Uomini e Donne. Per questo motivo da lunedì 22 settembre, la dizi turca non chiuderà alle 15:15 ma bensì alle 14:45 per permettere la messa in onda del dating show condotto da Maria De Filippi. Le vicende di Yildiz e Zeynep subiranno così una perdita di 20 minuti.

Forbidden Fruit ridotta per l’arrivo di Uomini e Donne

La serie tv andrà in onda in versione ridotta dal prossimo 22 settembre a causa dell’arrivo di Uomini e Donne nella palinsesto pomeridiano di Canale 5. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Halit scoprirà che sua moglie era già stata sposata e non la prenderà bene. L’uomo deciderà di chiedere il divorzio da Yildiz a causa della sua ennesima bugia. Nel frattempo, Zeynep inizierà una storia d’amore con Cem anche se non lo amerà. La donna confiderà a sua sorella di essere ancora profondamente innamorata di Alihan, che nel frattempo inizierà ad uscire con Hira.