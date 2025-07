[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, Via Monfalcone ancora sommersa dai rifiuti, una residente: “Mi rivolgerò alle autorità competenti”

”In un mese nessun intervento concreto. Ora basta“. Nel quartiere Ferrovia i marciapiedi sono diventati vere e proprie discariche a cielo aperto. Lo dimostra l’ennesima segnalazione arrivata da Amelia Anna Rita, residente nel quartiere Ferrovia, che da settimane denuncia lo stato di degrado davanti la sua abitazione.

“Scrivo nuovamente in merito alla grave situazione di degrado – racconta – che persiste da troppo tempo, all’angolo tra via Monfalcone e via Fiume. Avevano promesso di spostare i cassonetti in modo più adeguato, ma nulla è stato fatto. In un mese ho cercato con ogni mezzo di richiamare l’attenzione su un problema che danneggia non solo il decoro urbano ma soprattutto la vivibilità quotidiana di chi abita in quella zona. A questo punto mi vedo costretta a rivolgermi alle autorità nazionali competenti, alle autorità sanitarie e ai media nazionali”. Il filmato, datato lunedì 14 luglio 2025 e girato in mattinata, mostra cassonetti pieni, rifiuti sparsi sul marciapiede e condizioni igienico-sanitarie critiche, in una zona dove abitano decine di famiglie e dove passano ogni giorno centinaia di persone.

L’area di via Monfalcone non è nuova a queste situazioni. I residenti parlano chiaramente: sono stati eliminati ben tre cassonetti negli ultimi anni, in una zona che conta oltre settanta attività etniche. Il risultato? Cumuli di immondizia anche al mattino presto. A Bari, dove gestisce sempre l’Amiu e si paga la stessa TARI, è possibile conferire anche di domenica. Perché a Foggia no?

“Vogliamo sapere quante multe sono state fatte per errato conferimento.

Chiediamo dati, vogliamo trasparenza e collaborazione,” è la richiesta dei residenti sui social network. E ancora: “Le famose fototrappole annunciate mesi fa dove sono? In questo quartiere non ne abbiamo vista nemmeno una”.

E pensare che, solo ieri sera, c’erano cittadini di altre zone che ironizzavano sulla segnalazione, sminuendo un problema che è reale e documentato. Noi collaboriamo, segnaliamo, documentiamo. Ma non possiamo più farlo da soli. I residenti hanno il diritto di camminare sui marciapiedi senza finire tra liquami e rifiuti. Questo è rispetto, non un favore.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia sottolinea ancora una volta che questa non è una polemica politica ma un grido d’aiuto continuo: “Ripetiamo per l’ennesima volta che solo con la collaborazione tra residenti, istituzioni e forze dell’ordine si può riportare il quartiere Ferrovia ai fasti d’un tempo“. Con molto piacere abbiamo accolto l’invito della sindaca a segnalare gli episodi di degrado: lo scorso 10 luglio abbiamo inviato alla mail gabinetto.sindaco@comune.foggia.it diverse fotografie di marciapiedi ricoperti da guano di piccioni e liquami vari, chiedendo un intervento straordinario di sanificazione dei marciapiedi e l’emissione di un’ordinanza che vieti l’alimentazione dei piccioni su suolo pubblico. Le premesse ci sono: speriamo di essere ascoltati.