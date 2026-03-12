Foggia, stretta su bici e monopattini elettrici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: La Polizia di Stato prosegue nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici.

La Questura di Foggia ha recentemente coordinato un ulteriore ed articolato servizio interforze al fine di contrastare l’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici, al fine ultimo di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di c.d. “micromobilità”, il cui uso indisciplinato continua a recare disturbo ed intralcio alla libera e regolare fruizione delle strade, creando pericoli per l’incolumità dei pedoni.

Come già evidenziato, il fenomeno dell’utilizzo sconsiderato di bici e monopattini elettrici, soprattutto da parte di soggetti di giovane età e utilizzati, talora, per guadagnare la fuga in seguito alla commissione di reati predatori, continua a creare non poco allarme sociale e per tale ragione i citati servizi di prevenzione e di contrasto continueranno senza soluzione di continuità, vedendo l’impegno costante delle volanti della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale e delle altre Forze di Polizia.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno portato all’identificazione di 123 soggetti, di cui 37 con pregiudizi di polizia; al controllo di 100 veicoli. 16 conducenti di monopattini sono stati sanzionati e venivano elevati 35 verbali al C.d.S.

Si rappresenta che la massimizzazione delle azioni di prossimità sono e saranno costantemente assicurate da una capillare ed attenta attività presidiale delle Forze di Polizia.