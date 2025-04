Foggia: sospesa la licenza nei confronti di un esercizio pubblico sito nel quartiere Candelaro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA: LA POLIZIA DI STATO CONTINUA INCESSANTE I CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E NOTIFICA UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO EX ART. 100 T.U.L.P.S.

La Polizia di Stato continua incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa e, nell’ambito dei già richiamati specifici servizi predisposti dal Questore della Provincia di Foggia ed a seguito di svariati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stato notificato un ulteriore provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore di Foggia, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico sito nel quartiere Candelaro, in quanto abituale ritrovo di soggetti pregiudicati.

La Questura di Foggia nel solo corrente mese di Aprile ha già notificato 4 provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S., a dimostrazione della massima attenzione circa i controlli di Polizia Amministrativa e dall’importante lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato per prevenire situazioni socialmente pericolose e garantire la sicurezza dei cittadini.