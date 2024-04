Foggia, sanitari aggrediti in ospedale

L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, avendo appreso dal sindaco di Foggia e dal Dg dell’azienda ospedaliera “Policlinico Riuniti” dell’aggressione avvenuta oggi nei confronti di operatori sanitari in servizio nel pronto soccorso, ha espresso solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito e ha chiesto alla direzione strategica dell’ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinchè questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora.