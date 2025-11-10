[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: Rubano un auto ma vengono intercettati e tratti in arresto dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, dettagliatamente gli uomini della Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Foggia, impegnati in servizi finalizzati al contrasto dei furti di autovetture, hanno intercettato 3 malviventi che avevano forzato una Audi Q5, parcheggiata nel piazzale di un noto centro commerciale di Foggia, riuscendo nell’intento di asportarla, utilizzando il classico sistema della “spinta” da dietro con altra autovettura, anch’essa rubata un paio di mesi prima e sulla quale era stata applicata sul paraurti anteriore una lastra in metallo proprio per spingere l’autovettura oggetto di furto.

Vistisi inseguiti, i malviventi hanno tentato una fuga nelle campagne nei pressi del centro commerciale, effettuando anche manovre pericolose e speronando le autovetture di servizio dei poliziotti, causando gravi danni. Gli stessi malviventi, tuttavia, non sono riusciti a sfuggire ai poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Foggia e dopo esser stati bloccati, sono stati tratti in arresto per furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni, per poi essere tradotti, su disposizione dell’A.G., presso il carcere di Foggia.

È fondamentale evidenziare che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari per cui la posizione delle persone indagate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesso non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.