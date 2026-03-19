Foggia, rapinano un 74enne in carrozzina: arrestati
FOGGIA: La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne ed un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un 74enne in carrozzina.
In considerazione dell’evidente interesse pubblico a che sia data notizia delle azioni di contrasto che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali commessi nella provincia di Foggia, anche al fine di aumentare la fiducia dei cittadini a denunciare episodi commessi in loro danno, si comunica quanto segue.
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne ed un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un anziano in carrozzina.
Nel dettaglio, la vittima veniva avvicinata da due soggetti che, dopo averne carpito la fiducia, offrendo il loro aiuto nello spingere la carrozzina, asportavano con violenza il telefono cellulare della vittima, dandosi poi a precipitosa fuga.
Immediatamente, la vittima, grazie all’ausilio di un conoscente, contattava il 112NUE, fornendo alla Sala Operativa aggiornamenti in tempo reale circa la posizione del telefono cellulare asportato e fornendo una descrizione precisa dei malfattori.
Grazie alla pronta segnalazione, le Volanti della Questura di Foggia si ponevano all’immediata ricerca dei presunti rei che venivano individuati e bloccati. Nella disponibilità degli stessi veniva rinvenuto il telefono cellulare che veniva dunque riconsegnato nonché diversi oggetti provento furto.
Alla luce di ciò, il 28enne ed il 32enne venivano tratti in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associati presso la locale Casa Circondariale.
Si evidenzia che il procedimento penale in discorso pende nella fase delle indagini preliminari; a tal fine corre l’obbligo di evidenziare che, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, le persone indagate non possono essere considerate colpevoli fino all’eventuale emissione, nei loro confronti, di una sentenza definitiva di condanna.