Foggia, proclamato lo sciopero dei Vigili del Fuoco

FOGGIA – Martedì prossimo, 8 luglio dalle 9.30 alle 12.30, è in programma lo sciopero generale dei Vigili del Fuoco di Foggia. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalle sigle sindacali FP CGIL, FNS CISL, UILPA, CONAPO, UGL, USB che hanno proclamato lo stato di agitazione fin dal maggio scorso.

I sindacati, in una nota, scrivono: “Lo sciopero è la naturale conseguenza del malessere generale che attraversa il comparto: permangono e si consolidano gravi difficoltà e criticità presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia che costringono i lavoratori ad operare in una condizione di grave stress psico-fisico destinata a peggiorare a causa dell’inizio della stagione estiva storicamente contrassegnata dall’aumento esponenziale degli incendi. Se consideriamo, inoltre, che le numerose richieste di intervento inviate alle istituzioni e la stessa procedura di raffreddamento non hanno conseguito gli esiti sperati non possiamo che ricorrere allo sciopero per far sentire la nostra voce alle istituzioni”. Durante le ore di astensione dal lavoro si terrà una manifestazione davanti alla Prefettura.