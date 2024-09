Foggia, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del vigile del fuoco Antonio Ciccorelli

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa del vigile del fuoco Antonio Ciccorelli nella giornata del 19 settembre 2024, durante la quale avranno luogo le esequie del nostro concittadino, in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi al dolore dei familiari e della comunità foggiana.

La sindaca ha inoltre decretato la partecipazione del Gonfalone della Città alla cerimonia funebre e l’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali

La sindaca invita i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto, durante le esequie che avranno luogo il 19 settembre 2024 alle ore 16:30 nella Cattedrale di Foggia.