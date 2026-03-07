[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, per Elena attivato piano persone scomparse

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia ha attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse a seguito della scomparsa della signora Burcioiu Elena Rebeca, nata in Romania il 20 maggio 2005.

Il piano prevede il coinvolgimento coordinato delle Forze di polizia e dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle Polizie locali dei comuni interessati dalle operazioni di ricerca.

La giovane è alta circa 165 cm, ha capelli lunghi castani e lisci e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglia marrone, pantaloni neri e scarpe nere.

Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.