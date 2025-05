[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA- OPERAZIONE CONGIUNTA DA PARTE DI GUARDIA COSTIERA E GUARDIA DI

FINANZA E POLIZIA LOCALE.



I militari della Capitaneria di porto di Manfredonia unitamente ad una pattuglia del

Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari e della Polizia Locale di

Foggia, U.O. Polizia Commerciale hanno portato a termine un’importante

operazione di polizia finalizzata alla tutela dell’ambiente, al contrasto della vendita

illegale di prodotti ittici e della legalità in genere.



Le attività, portate a termine sotto il coordinamento dei rispettivi comandi superiori

gerarchici si sono concentrate presso il Mercato rionale Rosati di Foggia e hanno

riguardato diverse attività commerciali presenti.



In particolare i militari operanti ispezionavano un’attività commerciale dedita alla

vendita di prodotti ittici. Dall’ispezione emergeva che il prodotto ittico posto in

vendita fosse completamente privo di qualsivoglia informazione relativa alla

tracciabilità dello stesso e per tale motivo si procedeva al sequestro di tutto il

prodotto ittico (circa 75 kg) e all’irrogazione di una sanzione amministrativa di

importo pari a 1.500 euro.



Nella seconda attività commerciale ispezionata, il personale operante oltre ad

accertare la presenza di prodotto ittico privo di tracciabilità (circa 16 kg) che veniva

posto sotto sequestro, appurava, unitamente al personale dell’ALS di Foggia

intervenuto appositamente sul posto, molteplici irregolarità di carattere igienicosanitario tali da portare alla sospensione dell’attività commerciale.



Nel corso dell’ultima ispezione i militari accertavano la presenza di circa 80 kg di

prodotto ittico non tracciato procedendo, anche in questo caso, al sequestro del

prodotto e all’elevazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare

dell’attività.

La Guardia Costiera ricorda la necessità di evitare l’acquisto di prodotti ittici

(facilmente deteriorabili) presso venditori non autorizzati atteso che gli stessi

contravvengono alle più elementari norme igieniche e potrebbero arrecare danni

seri alla salute degli eventuali consumatori.



Manfredonia, 08 Maggio 2025