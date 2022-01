Foggia, nessuna bomba: rogo causato da auto parcheggiata che avrebbe preso fuoco

Un vasto incendio ha distrutto il deposito di un negozio di articoli per la casa che si trova in via Cosmano alla periferia di Foggia.

Nessuno è rimasto ferito.



L’incendio, a quanto si apprende, sarebbe partito da un’auto parcheggiata all’interno di un locale accanto al negozio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ora stanno provvedendo a bonificare la zona. Da quantificare i danni subiti dalla struttura. (ANSA).