[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia-Messina, nella città dello Stretto maxi schermo allo stadio

L’evento in programma sabato 17 maggio alle ore 15, allo stadio “Franco Scoglio”, per consentire la visione collettiva sul maxischermo di Foggia-Messina, gara di ritorno dei playout di Serie C, subirà alcune modifiche organizzative a causa delle avverse condizioni meteo registrate nelle ultime ore. Lo rende noto il Comune di Messina.

Il manto erboso dell’impianto è stato infatti dichiarato non idoneo ad accogliere il pubblico in condizioni di sicurezza. Pertanto, non sarà consentito l’accesso dei tifosi al campo da gioco. Per garantire comunque lo svolgimento dell’evento, si sta predisponendo l’accesso alla Curva Sud, da dove sarà possibile assistere alla proiezione della partita sul maxischermo in condizioni di piena sicurezza e comfort. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione nominativa tramite la piattaforma Postoriservato.it, per finalità di sicurezza e tracciabilità, come disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.