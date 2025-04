[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia – Messina, l’amministrazione chiede una riduzione del costo dei biglietti

Episcopo e Di Molfetta: “Un gesto concreto per venire incontro agli spettatori ”

In occasione della partita Foggia – Messina, in programma il prossimo 19 aprile 2025 presso lo Stadio “Zaccheria”, il Comune di Foggia comunica di aver ricevuto dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. la richiesta di attivazione dei servizi essenziali per lo svolgimento in sicurezza della gara, tra cui:

Servizio di stewarding;

Servizio sanitario con due ambulanze;

Servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco;

Richiesta del permesso SIAE.

La Società ha inoltre formalizzato la propria intenzione di non sostenere i relativi oneri, trattandosi dell’ultima gara casalinga della stagione sportiva.

L’Amministrazione comunale, pur consapevole della situazione e delle difficoltà segnalate, ha deciso di farsi carico del coordinamento degli adempimenti necessari, nell’ottica di garantire la regolare e sicura conclusione del campionato dinanzi al proprio pubblico.

“Abbiamo ritenuto doveroso intervenire per tutelare i tifosi, la città e il senso di responsabilità istituzionale – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’Assessore allo Sport, Domenico Di Molfetta –. In un momento così delicato, abbiamo scelto di evitare che incomprensioni o difficoltà organizzative potessero penalizzare i tanti sostenitori rossoneri che si preparano a vivere l’ultima partita della stagione allo Zaccheria. Abbiamo inoltre inviato una PEC alla Società invitandola a valutare un gesto concreto nei confronti del pubblico come la riduzione del costo dei biglietti per evitare che la situazione si ripercuota indirettamente a danno degli spettatori”.