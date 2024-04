Foggia, medici aggrediti ricevuti a Palazzo di Città

MEDICI AGGREDITI AL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO RIUNITI RICEVUTI A PALAZZO DI CITTA’ DALLA SINDACA EPISCOPO E DALL’ASSESSORE DE SANTIS

La dott.ssa Anna Maria Quitadamo e il dott. Mariano Karim, entrambi vittime di due brutali aggressioni al Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, hanno incontrato nel pomeriggio a Palazzo di Città la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alla Legalità Giulio De Santis, che hanno espresso loro la sentita vicinanza e solidarietà personale e della comunità tutta, estesa anche alla dottoressa Paola Capolaretti, a sua volta vittima qualche ora prima dell’ennesima violenza mentre svolgeva il suo meritorio lavoro.

Erano accompagnati dal presidente dell’Ordine dei Medici Foggia Pierluigi De Paolis, dal referente del Sindacato Medici ANAAO Fabrizio Corsi e del Sindacato Medici CIMO Graziano Minafra, e dai consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila e Achille Capozzi. Le continue aggressioni al personale medico in un ambito estremamente delicato sono diventate un’emergenza sociale che nessuno dei presenti ha inteso minimizzare. La sindaca ha immediatamente avviato nel corso dell’incontro interlocuzioni informali con le autorità istituzionali direttamente interessate, e con l’assessore De Santis ha pianificato di avviare una campagna di sensibilizzazione e informazione in sinergia con l’Ordine dei Medici, e di valutare con l’Avvocatura le modalità per la costituzione dell’Ente come parte civile nelle azioni giudiziarie da intraprendere accanto alle vittime di una violenza gratuita e inaccettabile. I consiglieri comunali prepareranno una mozione urgente da sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale.

Foggia, 17 aprile 2024